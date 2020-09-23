В Воронеже открыли музей Бунина

фото www.govvrn.ru

22 сентября в Воронеже открыли музей Ивана Бунина. Его разместили во флигеле отреставрированной усадьбы Германовской на пр.Революции, 3 (бывшая Большая Дворянская), где собственно 22 октября 1870 года и родился будущий нобелевский лауреат.

Экспозиция состоит из двух частей: первая рассказывает о жизни Бунина в России, вторая - за границей. Воронежцы могут познакомиться с родословной писателя, особенностями становления его личности, жизни в эмиграции. Большое внимание уделено главным темам его творчества: детство, семья, природа, деревня, русский национальный характер, любовь.

На выставке есть личные вещи писателя, подаренные музею падчерицей Константина Паустовского Галиной Арбузовой, - охотничья сумка, которую он увез с собой в эмиграцию, семейная Библия, изданный в 1916 году сборник рассказов «Господин из Сан-Франциско» с автографом классика.

В музейном дворике расположилась выставка-инсталляция «Литературный сад Бунина». Здесь разместили изготовленные из металла и стекла арт-объекты. Они представляют самого писателя, его книги. Пространство выставки дополняют флористические композиции, символизирующие мир природы, к которому Бунин всегда был душевно привязан.

фото www.govvrn.ru

Открытие музея приурочили к 150-летию писателя. Церемонию посетил руководитель Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, руководитель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 150-летия со дня рождения Ивана Бунина Михаил Сеславинский.

- Сегодняшнее событие открывает череду финальных мероприятий, которые будут проходить в Воронеже, в Москве, в Орле, во Франции и многих других городах. В судьбе писателя отразился весь ХХ век со всеми его перипетиями, славными и трагическими событиями. Музей Бунина, эта точка на литературной карте Воронежа, безусловно, украсит не только город, но и отечественную культуру, - сказал глава Роспечати.