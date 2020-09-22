В Воронежской области прививки от гриппа сделали уже почти 400 тысяч человек

Скоро будет новая поставка вакцины Фото: Олег ЗОЛОТО

В Воронежской области активно проходит вакцинация от гриппа. Прививки сделали уже 390 тыс. 911 человек. Об этом сообщили в пресс-службе регионального департамента здравоохранения во вторник, 22 сентября.

Почти 400 тыс. доз вакцины привезли в регион в начале сентября. В ближайшее время ожидается очередная поставка.

Всего планируется привить от инфекционного заболевания не менее 60% жителей региона. Особое внимание медики уделят детям, беременным женщинам, людям, имеющим хронические заболевания, лицам старше 60 лет и медицинским работникам, работникам сферы образования, транспорта и ЖКХ.

В облздраве уточнили, что прививку можно сделать бесплатно в поликлинике по месту прикрепления.