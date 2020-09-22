В Нововоронеже накрыли амфетаминовую нарколабораторию

Синтетику производили в гаражном боксе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Нововоронеже правоохранителям удалось накрыть подпольную лабораторию, в которой производили синтетические наркотики. Об этом сообщили в ГУ МВД по Воронежской области сегодня, 22 сентября.

Располагалась она в гаражном боксе на улице Южное Шоссе. Там производили запрещенный амфетамин. Ликвидировать лабораторию удалось полицейским при силовой поддержке Росгвардии.

Правоохранители задержали 34-летнего мужчину. Как оказалось, «наркохимик», решивший организовать производство, купил оборудование в интернете. Там же нашел рецепт изготовления синтетического наркотика. Проработала его лаборатория недолго. Полицейские изъяли и оборудование, и сырье, и амфетамин.

По факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 228.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы.