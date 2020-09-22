На трассе под Воронежем фура сгорела дотла

Фото с сайта ГУ МЧС по воронежской области

Днем во вторник, 22 сентября, на трассе Р-298 в Аннинском районе загорелась фура. Грузовик вспыхнул мгновенно. Сообщение о загоревшейся машине поступило на пульт дежурного в 12:06. Об этом рассказали в ГУ МЧС по Воронежской области.

Прибывшие на место ЧП спасатели оперативно потушили огонь. На это им потребовалось всего 10 минут. В операции участвовали 7 человек и 2 единицы техники. Однако фуру спасти не удалось. МАЗ выгорел дотла.

Спасатели уточнили, что погибших и пострадавших нет. По всей вероятности, водитель успел покинуть горящую фуру. Предположительно, пожар произошел от замыкания электропроводки.

Ранее 11 сентября, на платном участке дороги М4 (обход Новой Усмани) под Воронежем также загорелась фура. От грузовика в момент остался один остов.