Подозреваемый в растрате 1,5 миллионов вице-мэр Воронежа Владимир Левцев увольняется

Место вице-мэра станет вакантным с 6 октября Фото: Алексей БУЛАТОВ

Заместитель главы администрации Воронежа по градостроительству Владимир Левцев решил покинуть свой пост. Как стало известно корреспонденту «Комсомольской правды» из собственных источников, в данный момент он находится в очередном отпуске. Он написал заявление с последующим увольнением по собственному желанию. Место строительного вице-мэра освободится 6 октября. В горадминистрации информацию подтвердили сегодня, 22 сентября.

Напомним, правоохранители заподозрили Владимира Левцева в растрате более 1,5 млн рублей воронежского «Облкоммунсервиса», когда он работал на посту директора предприятия с 2016 по 2017 год. Возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 160 УК РФ.

Силовики задержали его 17 сентября. Дома и на рабочем месте вице-мэра прошли обыски. Как пояснили позже в СКР, по версии следствия, подозреваемый, используя свое служебное положение, получил в кассе предприятия более 1,5 млн рублей. Он оформил их получение расходными кассовыми ордерами под авансовый отчет на хозяйственные расходы. Деньги в кассу так и не вернул, ни в то время, когда чиновник работал на посту директора, ни после увольнения. Авансовый отчет тоже не предоставил.

Кроме того, как сообщал «КП» собственный источник, под уголовное дело попал еще один бывший директор предприятия – Георгий Дятлов. Он уволился из «Облкоммунсервиса» в июле этого года. В отношении него возбуждено уголовное дело о получении взятки (ч. 5 ст. 290 УК РФ).