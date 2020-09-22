В Воронежской области ликвидировали пожар, уничтоживший 125 гектаров леса

Бобровский лес выгорел дотла Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

Спасатели ликвидировали лесной пожар в Бобровском районе (ближайший населенный пункт – село Семено-Александровка). Об этом сообщили в ГУ МЧС по Воронежской области.

Огонь бушевал более суток. На его тушение были брошены серьезные силы: задействованы 60 сотрудников МЧС на 27 машинах.

Не обошлось без потерь. Огонь уничтожил 125 гектаров леса!

Напомним, о лесном пожаре стало известно около часа дня 21 сентября. Сначала в региональном МЧС рассказали о возгорании подстилки, затем пламя перекинулось на деревья.

Около 21.00 в понедельник, 21 сентября спасатели сообщили, что им удалось локализовать огонь.

По предварительным данным, пострадавших в пожаре нет.

Ранее также в Бобровском районе спасатели тушили пожар на 10 гектарах.