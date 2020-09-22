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Происшествия

Под Воронежем автоледи сбила насмерть пожилую женщину на скутере

Девушка не выдержала безопасную дистанцию
Евгения ФРОЛОВА
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Автоледи только что получила водительские права

Автоледи только что получила водительские права

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В поселке Грибановский 18-летняя автоледи, надавив на газ, сбила ехавшую попутно пожилую женщину на скутере. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД по Воронежской области.

Как пояснили полицейские, авария произошла сегодня, 22 сентября, на улице Ленина примерно в 12.20. Местная жительница на «Мазде 6» не выдержала безопасную дистанцию с столкнулась с едущим в попутном направлении скутером. Управлявшая им 67-летняя женщина скончалась на месте.

По факту полицейские проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства и причины происшествия.

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