«Выбился из сил и уснул»: под Воронежем 45-летнего рыбака унесло течением реки

Майор полиции Андрей Житлин помог рыбаку. Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

45-летнего жителя Воронежа унесло на лодке вниз по течению реки Дон 21 сентября. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД, ЧП случилось около 19.00 часов в районе понтонной переправы у села Гремячье. Изначально спасательную операцию назначили на утро следующего дня из-за темноты. Но потом полицейские отправились на место случившегося, ведь ночью ожидались заморочки: человек легко мог погибнуть от переохлаждения.

Сотрудник уголовного розыска, майор полиции Андрей Житлин вместе с другом пропавшего проехали на машине несколько километров по берегу. Периодически останавливались и громко звали воронежца. Через пять километров, у села Костенки, в ответ послышался голос со стороны реки, затем полицейский заметил лодку, после чего обессилившему рыбаку помогли причалить к берегу.

- Спасенного правоохранитель посадил в машину и напоил горячим чаем. Мужчина рассказал ему, что, находясь на рыбалке, он высадил своего друга на берег, а сам попытался завести мотор, но не смог этого сделать. Течение понесло его вниз по реке. В темноте он не смог сориентироваться, где берег. Некоторое время он пытался на веслах плыть против течения, но потом выбился из сил и уснул. Проснулся, когда сильно замерз,и в это время услышал крики с берега. Заметив свет фонаря, рыбак понял, что его ищут, и поплыл в направлении сигнала, - рассказали подробности случившегося в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.