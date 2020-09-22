Росприроднадзор выяснит, откуда в воронежском водохранилище взялась пена

Соцсети, группа Мой и твой Воронеж

Причину появления густой пены, покрывшей воронежское водохранилище вдоль набережной Авиастроителей, выясняют эксперты. Об этом рассказали в пресс-службе Центрально-Черноземного межрегионального управления Росприроднадзора 21 сентября. Это неприятное зрелище привлекло воронежцев в минувшие выходные. Фото и видео очевидцы опубликовали в соцсетях.

Специалисты Росприроднадзора и Центра лабораторного анализа и технических измерений по ЦФО (ЦЛАТИ) выехали в рейд. Волноприбойную зону с пеной осмотрели. Уже взяли замер содержания растворенного в воде кислорода. Помимо этого, отобрали пробы воды для определения в лабораторных условиях химического и биохимического потребления кислорода, поверхностно-активных веществ, полифосфатов, аммонийного, нитритного и нитратного азота.

Откуда взялась пена в водохранилище, можно будет понять после получения результатов количественного химического анализа.

Плотную пену бело-коричневого цвета, покрывшую прибрежную зону на Левом берегу, обсуждали бурно. У воронежцев были свои версии ее появления. Одни ругали плохую работу очистных, другие обвиняли в этом местные «недобросовестные» предприятия, а третьи предположили, что все это результат цветения сине-зеленых водорослей.

Точку в этой истории могут поставить только эксперты после анализа.