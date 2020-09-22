Воронежская область получит еще 900 млн на выплаты многодетным семьям

Пособие воронежские семьи получают ежемесячно Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Воронежская область получит дополнительно 878,2 млн рублей на выплаты многодетным семьям. Деньги выделят из федерального бюджета. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин во вторник, 22 сентября.

Средства получат многодетные семьи, в которых родилось трое и более детей. Пособие родителям выдается ежемесячно до тех пор, пока малышу не исполнится трех лет. Причем эта мера поддержки распространяется не только на третьего, но и на последующих детей. Размер ее зависит от детского прожиточного минимума, принятого в регионе. В Воронежской области это 9 375 рублей.

Дополнительное финсирование из столицы связано с обновлением сведений о количестве получателей пособия, то есть новорожденных. Всего же средств добавят 36 регионам. Их общая сумма составит почти 2,6 млрд рублей.