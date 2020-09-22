В Воронеже один из детсадов закроют на месяц

Некоторым ребятишкам придется привыкать к новому детсаду. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Детский сад № 16 на левом берегу (Ленинский проспект, 116/2) не будет принимать ребятишек целый месяц. В дошкольном учреждении в это время будут ремонтировать пищеблок. Об этом сообщили в мэрии Воронежа.

Родители малышей, которых придется либо оставлять дома, либо пристраивать в другие детсады, задали резонный вопрос: почему во время запрета работы из-за коронавируса нельзя было привести пищеблок в порядок? На что в мэрии сказали следующее:

- Дело в том, что детский сад № 16 в то время работал в режиме дежурных групп, которые посещали дети, в том числе из других дошкольных учреждений. Закрытие его на ремонт было бы критичным для тех родителей, которые тогда продолжали работать. Поэтому, как только все детские сады открылись и появилась возможность распределять малышей в другие учреждения, сад вышел на торги. Подрядчик определился, и 23 сентября начнется ремонт, который ориентировочно продлится месяц.

Напомним, детсады снова стали принимать ребятишек с 6 августа. До этого многие родители жаловались, что им некуда пристроить своих малышей. В связи с ухудшением ситуации с эпидемией коронавируса мамы и папы уже высказывают опасения, что детсады могут вновь закрыть. Однако власти пока ни о каких подобных решениях не сообщают.