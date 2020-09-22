Стала известна подробная программа выставки-ярмарки «Город-Сад» под Воронежем

И без того весьма симпатичное место два дня будет еще красивее. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В администрации Новоусманского района сообщили подробнее о том, какой будет выставка-ярмарка фестиваля «Город-Сад», которая на этот раз пройдет в Новой Усмани 25 и 26 сентября.

Оказалось, что на нее заявились более 50 участников. Это работники питомников растений, представители аграрных предприятий, а также крестьянско-фермерских хозяйств. Они предложат покупателям саженцы, овощи и фруктов с полей и садов Воронежской области, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.

Площадь Мира в Новой Усмани, где будет проходить ярмарка, украсят флористическими композициями. Увидеть самые интересные из них можно будет и в онлайн-трансляции.

На ярмарке установят «Пункты гигиены», где можно будет воспользоваться бесконтактным санитайзером и получить одноразовую маску. На выставку организуют несколько входов: в районе Центрального пляжа Новой Усмани и пересечения улиц Солнечной и Ленина. К ним можно будет пройти с двух крупных парковок по разные стороны от площади Мира. На этих площадках будут дежурить волонтеры фестиваля, которые укажут путь проезда.

Красным цветом выделен путь на ярмарку для пешеходов. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

А синим обозначают, как проехать на парковку. Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Выставка-ярмарка будет работать:

25 сентября с 13.00 до 19.00;

26 сентября с 11.00 до 19.00.

С 12.00 24 сентября до 22.00 26 сентября будут закрыты съезды на территории, прилегающие к площади Мира с улицы Ленина

Также движение, за исключением автомобилей участников ярмарки и людей, живущих неподалеку, будет закрыто:

24 сентября

С 12.00 до 19.00 - ул. Советская (от дома № 16 до пересечения с ул. Ленина)

С 19.00 – ул. Советская (от администрации Новоусманского муниципального района до пересечения с ул. Ленина)

25 сентября:

С 7.00 до 19.00 - ул. Советская (от дома № 16 до пересечения с ул. Ленина)

С 19.00 – ул. Советская (от администрации Новоусманского муниципального района до пересечения с ул. Ленина)

26 сентября:

С 9.00 до 22.00 - ул. Советская (от дома № 16 до пересечения с ул. Ленина).