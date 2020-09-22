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Общество

Стала известна подробная программа выставки-ярмарки «Город-Сад» под Воронежем

На входе на площадку фестиваля в Новой Усмани можно будет бесплатно воспользоваться санитайзером и получить одноразовую маску
Юрий КОЗЛОВ
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И без того весьма симпатичное место два дня будет еще красивее.

И без того весьма симпатичное место два дня будет еще красивее.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

В администрации Новоусманского района сообщили подробнее о том, какой будет выставка-ярмарка фестиваля «Город-Сад», которая на этот раз пройдет в Новой Усмани 25 и 26 сентября.

Оказалось, что на нее заявились более 50 участников. Это работники питомников растений, представители аграрных предприятий, а также крестьянско-фермерских хозяйств. Они предложат покупателям саженцы, овощи и фруктов с полей и садов Воронежской области, продукцию пищевой и перерабатывающей промышленности.

Площадь Мира в Новой Усмани, где будет проходить ярмарка, украсят флористическими композициями. Увидеть самые интересные из них можно будет и в онлайн-трансляции.

На ярмарке установят «Пункты гигиены», где можно будет воспользоваться бесконтактным санитайзером и получить одноразовую маску. На выставку организуют несколько входов: в районе Центрального пляжа Новой Усмани и пересечения улиц Солнечной и Ленина. К ним можно будет пройти с двух крупных парковок по разные стороны от площади Мира. На этих площадках будут дежурить волонтеры фестиваля, которые укажут путь проезда.

Красным цветом выделен путь на ярмарку для пешеходов.

Красным цветом выделен путь на ярмарку для пешеходов.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

А синим обозначают, как проехать на парковку.

А синим обозначают, как проехать на парковку.

Фото: предоставлено администрацией Новоусманского района.

Выставка-ярмарка будет работать:

25 сентября с 13.00 до 19.00;

26 сентября с 11.00 до 19.00.

С 12.00 24 сентября до 22.00 26 сентября будут закрыты съезды на территории, прилегающие к площади Мира с улицы Ленина

Также движение, за исключением автомобилей участников ярмарки и людей, живущих неподалеку, будет закрыто:

24 сентября

С 12.00 до 19.00 - ул. Советская (от дома № 16 до пересечения с ул. Ленина)

С 19.00 – ул. Советская (от администрации Новоусманского муниципального района до пересечения с ул. Ленина)

25 сентября:

С 7.00 до 19.00 - ул. Советская (от дома № 16 до пересечения с ул. Ленина)

С 19.00 – ул. Советская (от администрации Новоусманского муниципального района до пересечения с ул. Ленина)

26 сентября:

С 9.00 до 22.00 - ул. Советская (от дома № 16 до пересечения с ул. Ленина).