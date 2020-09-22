Ученые оценят состояние Зеленого пояса Воронежа

В течение года воронежские ученые оценят состояние лесопаркового зеленого пояса Воронежа. Конкурс на проведение научно-исследовательских работ выиграл Воронежский государственный лесотехнический университет.

Как рассказали в управлении лесхоза области, на основе полученных данных специалисты сформируют концепцию лесохозяйственной деятельности на территории Зеленого пояса Воронежа на 10 лет. Ученые разработают перспективный план рекомендованных лесохозяйственных мероприятий в насаждениях, а также определят очередность проведения ландшафтных рубок, рубок ухода за лесом, противопожарного обустройства и воспроизводства, а также санитарно-оздоровительных работ и создания инфраструктуры.

Всего предстоит исследовать 14,7 тысяч гектаров в Сомовском, Семилукском, Новоусманском и Пригородном лесничествах.