В Воронеже после массового отравления на свадьбе закрыли банкетный зал, где ее проводили

По крайней мере три месяца после праздников в банкетном зале не будут напрягать скорую. Фото: из архива «КП»

В Коминтерновском районном суде приняли решение закрыть банкетный зал, расположенный в поселке 1 мая, который входит в черту Воронежа. Основанием для решения стала проверка Роспотребнадзора. Санитарные врачи провели ее после того, как стало известно, что в этом заведении отравилась целая свадьба. Молодожены, половина гостей торжества, а также ведущий и фотооператоры после праздники почувствовали сильное недомогание. Потом у них температура подскочила под 40, началась сильная диарея. После сдачи анализов некоторым из отравившихся подтвердили сальмонеллез.

Результаты проверки были такими, что отравлению удивляться точно нечего. Оказалось, что помещения в банкетном зале не оборудованы вентиляцией, а моечные ванны – вытяжкой. В горячем цехе не было теплой воды. Водились там мухи и тараканы – причем и живые ползали, и мертвые валялись. На кухне не было части потолка. Одежду персонала заведения стирали не регулярно. Во время готовки еды могли пересекаться сырые полуфабрикаты и готовые блюда. Оборудование для приготовления пищи было грязным, инвентарь для уборки вспомогательных помещений на момент проверки отсутствовал. А в производственных была нарушена целостность полов и стен.

Изучив материалы об этих безобразиях, банкетный зал закрыли на 90 суток. Либо до того момента, пока все нарушения санитарного законодательства устранят.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".