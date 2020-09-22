В Воронежской области столкнулись две фуры: ранен один из водителей

Водитель "Дафа" после столкновения фур попал в больницу. Фото: с сайта ГУ МВД России по Воронежской области.

В понедельник, 21 сентября, в 10.40 на 714 километре трассы «Дон» в Верхнемамонском районе случилась масштабная авария.

По данным полиции, 47-летний водитель грузовика «ДАФ FT» с полуприцепом, ехавший со стороны Ростова-на-Дону в направлении Москвы, врезался в находившийся впереди него «Мерседес Бенц 1840». Немецкая фура также двигалась вместе с полуприцепом.

44-летний шофер «Мерседеса» серьезных травм не получил. А вот водителя «Дафа» с травмами разной степени тяжести отвезли в местную больницу.

Всего 21 сентября в нашем регионе случилось 129 ДТП, из них 102 – в Воронеже, 18 – в районах Воронежской области и 9 – на федеральных трассах. В восьми авариях получили ранения восемь человек.