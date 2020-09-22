Фестиваль интернет-технологий РИФ-Воронеж 2.0 пройдет за городом и за деньги

Фестиваль интернет-технологий РИФ пройдет 10-11 октября. В этом году оргкомитет форума решил провести его в принципиально новом формате и в нетипичной для мероприятия локации.

- Обстоятельства и ограничения, связанные с проведением массовых мероприятий, определили «камерный», клубный формат РИФ-Воронеж 2.0, - сообщили организаторы. - Городом digital-сообщества на два дня станет территория базы отдыха «Лесная сказка». Общая концепция РИФ-Воронеж 2.0 - «Нам есть что обсудить»: ответы на вопросы, поиск решений и взаимная поддержка через живое, душевное общение в кругу единомышленников.

Встречи участников пройдут в форматах дискуссионного клуба и бизнес-завтрака: будут обсуждаться digital-тренды и инструменты для различных сфер бизнеса, пути выхода из кризиса, способы дистанционного взаимодействия с клиентами, сотрудниками, партнерами, а также реальные кейсы участников. Также запланирован нетворкинг и развлекательные активности на свежем воздухе.

Впервые за десятилетнюю историю РИФ-Воронеж вводит оплату за участие и ограничение на количество участников (до 100 человек). Подать заявку на участие в РИФ-Воронеж 2.0 можно на сайте фестиваля.