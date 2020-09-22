В Воронежской области подтверждена смерть пятерых человек от COVID-19 за сутки

Врачи поработали ударно - наконец-то число выздоровевших за сутки превысило количество зараженных. Фото: Иван МАКЕЕВ

В федеральном оперативном штабе по борьбе с коронавирусом предоставили свежие данные по этой опасной болезни по Воронежской области.

Оказалось, что, по сведениям на утро 22 сентября, за прошедшие сутки от COVID-19 в нашем регионе умерли пять человек. Всего, по федеральным данным, в Воронежской области с начала эпидемии скончались 158 человек. По региональной статистике, их больше, - на утро 21 сентября было 167. Однако, как поясняют официальные источники, в итоге не у всех умерших подтверждается первоначальный диагноз - COVID-19. Видимо, поэтому и возникает разница в подсчете.

В то же время впервые за несколько дней наблюдаются положительные цифры в соотношении зараженных в и выздоровевших. Подхватили COVID-19 за последние сутки 149 жителей Воронежской области, а победили эту болезнь 188 наших земляков (по этому показателю наш регион занимает третье место в России).

Всего, по федеральным данным, заболели COVID-19 16723 жителя Воронежской области, при этом 15353 выздоровели.

Напомним, в региональном департаменте здравоохранения 21 сентября сообщили о развертывании еще 150 коек для больных коронавирусом. Скоро, как обещают медики, их будет 1893.

В то же время по указу губернатора в Воронежской области вернули ряд ограничений. Предприятиям настоятельно рекомендуют отправить сотрудников на удаленную работу. Обязывают соблюдать самоизоляцию людей 65 лет и старше, а также страдающих от тяжелых болезней. Опять закрыли ночные клубы и фуд-корты.