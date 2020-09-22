В Воронеже из-за аварии с фурой движение на Северном мосту практически остановилось

Утренние пробки на левом берегу начинаются с круга на Остужева. Фото: "Типичный Воронеж".

Утром 22 сентября на Ленинском проспекте случилась авария. По свидетельствам очевидцев, в нее попала фура. В результате движение по Северному мосту со стороны Левого берега оказалось фактически парализовано. Трудно проехать сейчас и по Остужевскому кольцу. Две аварии максимально затруднили трафик и на подъезде к Чернавскому мосту со стороны левого берега.

А вот в других районах города ситуация, за исключением традиционно загруженного Московского проспекта, в принципе нормальная. Общую загруженность дорог Воронежа сервис «Яндекс.Пробки» сейчас оценивает в 5 баллов.

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