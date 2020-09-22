Воронежский Роспотребнадзор в 2020 году изъял 8 тонн некачественных продуктов

В рыбе нашли завышенное содержание глазури Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

С начала года в Воронежской области Роспотребнадзор изъял из оборота более восьми тонн некачественных продуктов. Об этом сообщил глава ведомства Игорь Механтьев на совещании в облправительстве 21 сентября.

По словам Механтьева, в первом полугодии в регионе было исследовано 8 839 проб продовольственного сырья и пищевых продуктов. В результате 89 проб не соответствовали требованиям гигиенических нормативов по санитарно-химическим, микробиологическим и физико-химическим показателям.

Специалисты Роспотребнадзора выявили, в каких продуктах наибольший удельный вес проб не отвечал правилам. Например, по физико-химическим показателям нарушения нашли в консервах (44%), молочной (41%) и рыбной (12%) продукции. В основном производители занижали массовую долю белка, жира и пищевой энергетической ценности. А в образцах замороженной рыбы было обнаружено завышенное содержание глазури.

Обратили внимание санитарные врачи на качество молока. Из 472 проб нормам не соответствовали 12, в основном по жирно-кислотному составу.

С начала года региональным Роспотребнадзором было вынесено 145 постановлений о наложении штрафов без конфискации на 5,3 миллиона рублей и 151 постановление о штрафах с конфискацией на 76,5 тысяч рублей. Забраковано и изъято из оборота 174 партии продуктов свыше восьми тонн.