В Воронеже перевернулся «КамАЗ», водитель чудом выжил

"КамАЗ" долго лежал на боку. Фото: кадр с видео

В понедельник, 21 сентября, около пяти часов вечера в микрорайоне Боровое недалеко от городского пляжа и моста, ведущего в Сомово, произошла авария, которая чудом не обернулась трагедией.

- 55-летний водитель «КамАЗа», ехавший со стороны Дачного проспекта, у дома № 1в на улице Пляжной потерял контроль над машиной. Грузовик перевернулся набок. Шофер получил ушибленную рану голову. Ему оказали первую помощь и отпустили домой, - сообщили в городском отделе пропаганды ГИБДД.

Грузовик долго не убирали с дороги. Уже когда стемнело, поверженную махину сняли на видео, которое появилось в паблике «Аварии/ДТП/Воронежа».

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