В Воронежской области пожар уничтожил 75 гектаров леса

Теперь на огромной территории Бобровского района вместо леса - гарь. Фото: с сайта ГУ МЧС России по Воронежской области

В региональном ГУ МЧС сообщили о локализации лесного пожара в Бобровском районе (ближайший населенный пункт – село Семено-Александровка). Заметьте – не об окончательном тушении, а о локализации. Огонь остановили около 21.00 в понедельник, 21 сентября, когда он уже уничтожил 75 гектаров леса.

Напомним, о лесном пожаре стало известно около часа дня 21 сентября. Сначала речь шла о возгорании подстилки, однако потом огонь охватил и деревья. На тушении пожара были задействованы 60 сотрудников МЧС на 27 машинах.

По предварительным данным, пострадавших на пожаре не было. В МЧС напоминают еще раз: из-за чрезвычайно сухой погоды в лесу ни в коем случае нельзя разводить костры, да и курящим там делать нечего. Иначе в любой момент вы можете стать причиной возникновения огня, который спалит огромное количество деревьев.

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