Воронежский «Буран» проиграл четвертый матч подряд и опустился на последнее место

Матч на выезде в Красноярске до поры до времени проходил в равной борьбе. Пока на 10 минуте игрок сибирского «Сокола» Максим Капитуров не открыл счет. После этого инициативой прочно завладели хозяева ледовой площадки. На 34 минуте после долгого видеопросмотра судьи все-таки засчитали гол Павла Медведева – шайба игроком «Сокола» была заброшена в большинстве – 0:2.

На 43 минуте матча фортуна, казалось, повернулась к «ураганным» лицом – Максим Лазарев свел преимущество красноярцев до минимума – 1:2. Однако вскоре воронежцы получили два удаления. Выстояли, и тут сами получили возможность реализовать большинство в формате 5 на 3. Увы, мимо кассы. За что и получили расплату. Капитуров оформил дубль и победу «Сокола» - 3:1.

Пока у «Бурана» вовсе нет набранных очков. Понятное дело, «ураганные» прочно обосновались на последнем 26 месте в турнирной таблице ВХЛ. Следующий матч «Буран» проведет в Воронеже. 25 сентября «ураганные» сразятся с самарским ЦСК ВВС. У «летчиков» в активе четыре очка, они занимают 20 место. Игра начнется в 18.00.