В Воронежской области сотрудница опеки сделала младенца подкидышем и отдала его чужому мужчине

Сотрудники Следственного комитета передали в суд уголовное дело главного специалиста органа опеки и попечительства администрации Новохоперского муниципального района. Женщину обвиняют по ч. 1 ст. 285 УК РФ «Злоупотребление должностными полномочиями» и ч.2 ст.292 УК РФ «Служебный подлог».

По данным следствия, в августе 2018 года эта чиновница дала разрешение на выписку из роддома неблагополучной женщины без документов без проверки ее жилья на предмет того, может ли там находиться ребенок без угрозы его здоровью. В результате с апреля по июнь 2019 года горе-мамаша несколько раз привлекалась к административной ответственности за то, что фактически бросила дитя на произвол судьбы. В конце концов ребенка у нее отобрали и отправили в больницу. Там биологическая мать его не посещала и, похоже, вовсе забыла о его существовании. В то же время сотрудница опеки даже не пыталась ее усовестить.

Далее действия чиновницы становятся совсем уж идущими вразрез букве закона. Она решила пристроить ребенка, мать которого никто не лишал родительских прав. Для этого сделала акт, что якобы дитя это - подкидыш. Ребенку дала другое имя и фамилию. И оформила опеку над ним, удовлетворив заявление одного из местных жителей, захотевшего стать приемным отцом младенца.

Все эти махинации в итоге всплыли наружу. Чиновница на словах раскаялась. Любопытно, что за такие вот фокусы грозит ей только штраф.