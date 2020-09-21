Под Воронежем экс-депутата за убийство матери двух детей приговорили к 19 годам колонии строгого режима

Кровавое преступление случилось на этой заправке. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Суд вынес приговор 32-летнему жителю села Рождественская Хава Новоусманского района. Его признали виновным в разбое, убийстве и угоне машины.

Напомним, 23 августа 2019 года заехавший на автозаправку в Новоусманском районе водитель обнаружил тело 36-летней женщины, лежащее в луже крови. При этом в кассе были похищены деньги, недоставало и другого имущества. Убийца еще и угнал «Фольксваген» женщины, с которой расправился.

24 августа по подозрению в этом преступлении арестовали 31-летнего ранее несудимого жителя Новоусманского района. Его поймали в арендованной им квартире в Новой Усмани. Он признал свою вину и заявил, что зарезал женщину из-за сложного материального положения. Мужчина ранее сам работал на этой заправке и хорошо знал свою жертву. Недалеко от дома, который он снимал, в бетонных плитах нашли деньги, похищенные из кассы. В лесополосе, располагающейся неподалеку, обнаружили машину погибшей.

Из неофициальных источников стало известно, что подозреваемый не просто хорошо знал женщину, ставшую жертвой преступления, но и якобы пытался завязать с ней романтические отношения. Однако коллега не ответила взаимностью. Сказала, что хочет уделить внимание воспитанию двух своих детей (женщина была в разводе). Якобы деньги и автомобиль он похитил для отвода глаз, а на самом деле поводом для убийства была месть за отвергнутые ухаживания. В ту ночь сотрудница заправки дежурила одна. И сама открыла дверь убийце.

Однако в ходе следствия сотрудники Следственного комитета выяснили, что двигала преступником не ревность, а обычные корыстные мотивы. Он утащил 181 тысячу рублей из кассы, а также технику на общую сумму около 1,4 млн. рублей далеко не для отвода глаз. На нем «висели» непогашенные кредиты за 2018-2019 годы. И ограблением автозаправки негодяй хотел поправить свои финансовые дела. А чтобы бывшая коллега не мешала, сначала избил ее, а потом несколько раз ударил ножом в грудь.

Вдвойне удивительно, что, по неофициальным данным, такой субъект ухитрился одно время быть депутатом сельского Совета. И только после переезда в Новой Усмани утратил статус слуги народа. Ну а потом стал душегубом.

Грабителя-убийцу приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Дали почти по максимуму. Теоретически преступник еще может обжаловать приговор.

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