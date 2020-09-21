Воронежский фермер вошел в ТОП-5 самых богатых землевладельцев России по версии Forbes

Александр Князев. Фото: с сайта voronezh.er.ru

В рейтинг журнала Forbes , обожающего подсчитывать чужие ну очень большие деньги и владения, вошел депутат Воронежской облдумы и просто фермер Александр Князев. Среди российских землевладельцев, имеющих статус депутатов и госслужащих, он занял пятое место.

Площадь земель, принадлежащих Князеву, составляет 160,3 квадратных метра. На этой площади активно развивается агробизнес. ИП Князев занимается производством зерна, мяса и молока.

Александру Князеву и его жене принадлежат зернохранилища, склады, коровники, телятники, много грузовиков, тракторов, комбайнов. Из всего этого извлекается немалый доход - в 2019 году он составил 120,3 миллионов рублей.

На первом месте, по версии Forbes, депутат законодательного собрания Ямало-Ненецкого автономного округа Василий Крюк. Общая площадь его участков составила 372,7 квадратных метров. Второй - депутат псковского областного Собрания Виктор Гречин, владеющий 324,7 «квадратов» земли. На третьем месте депутат Верховного совета Хакасии Владимир Санников (220 квадратных метров) и член законодательного собрания Алтайского края Сергей Бенслер (175,5 «квадратов»).

Впрочем, надо отметить, что по качеству земли Черноземье определенно лучше. Эталоном плодородия всего мира, напомним, в свое время считалась почва именно в Воронежской области.