В центре Воронежа грузовик сбил мотоциклиста

Видимо, скорость у грузовика и мотоцикла была небольшая, поэтому тяжелых травм у водителя "Сузуки" удалось избежать. Фото: Шахзод Саидов.

21 сентября возле дома № 31 на улице Плехановской недалеко от торгового центра «Галерея Чижова» случилась авария. В паблике «Мой и твой Воронеж» выложили фого, где мотоцикл лежит на боку рядом с грузовиком.

Обычно такие столкновения кончаются для мотоциклиста очень плохо. К счастью, на этот раз, похоже, было исключение из правил.

- ДТП случилось в 12.51, - уточнили в городском отделе пропаганды ГИБДД. – 30-летний водитель мотоцикла «Сузуки» столкнулся с грузовиком «МАН», которым управлял 35-летний мужчина. Мотоциклиста отвезли в больницу. Однако, по предварительным данным, травмы у него не очень тяжелые.

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