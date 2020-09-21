В Воронежской области объявили штормовое предупреждение из-за заморозков

Заморозки прежде всего можно ожидать в низинах. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Синоптики предупредили, что ночью и утром 22 сентября в отдельных местах Воронежской области, особенно в низинах, ожидается понижение температуры до -2 градусов. В связи с этим объявлено штормовое предупреждение. Напомним, аналогичная ситуация была и в ночь на 21 сентября.

В Воронежском гидрометцентре уточнили, что это, вероятно, последняя ночь сентября, когда температура опустится ниже нуля. В дальнейшем облака не позволят теплу уходить от земли, и в перспективе в темное время суток температура повысится до +10.

В региональном ГУ МЧС на всякий случай напоминают: в случае ЧП нужно набирать 101, 112 или телефон доверия - 277-99-00. Звонки принимают круглые сутки, они бесплатные.