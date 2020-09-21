В Воронеже маршрутка перевернулась после столкновения с «шестеркой»

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Утром 21 сентября в Советском районе перевернулась маршрутка. Авария произошла около пяти утра рядом с торговым центром «Юго-Запад». На перекрестке столкнулись «ГАЗель» и «шестерка». Фотографии аварии очевидцы разместили в сообществе Аварии | ДТП | Воронежа.

По предварительным данным, аварию спровоцировал водитель «ВАЗа, он сбежал в места ДТП, бросив машину, его разыскивает полиция.

- В результате ДТП автомобили получили механические повреждения, пострадавших нет. Сотрудники полиции устанавливают личность водителя ВАЗ и все обстоятельства происшествия, - сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

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