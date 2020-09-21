У жительницы Воронежской области, не оплатившей 200 тыс штрафов, конфисковали иномарку

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

В Поворинском районе сотрудники ГИБДД остановили «Ниссан Ноут». При проверке 42-летней автомобилистки выяснилось, что у женщины имеется 241 неоплаченный штраф за нарушения ПДД, выявленные камерами автоматической фотовидеофиксации. Общая сумма долга составила 204 тысячи рублей.

В итоге судебные приставы наложили арест на автомобиль. Машину поместили на ответственное хранение на специализированную стоянку. Если дама не оплатит штрафы, иномарка уйдет с молотка. Кроме того, автомобилистку привлекут к административной ответственности за уклонение от оплаты штрафов.