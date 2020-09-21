Под Воронежем поймали пьяного мотоциклиста

В Воронежской области сотрудники Росгвардии задержали на дороге в Калаче пьяного водителя.

Инцидент произошел ночью. Росгварейцы заметили мотоцикл «Фантом» без номеров. Водитель выехал на полосу встречного движения и обочину, создавая опасность окружающим.

Нарушителя задержали. Медицинское освидетельствование показало, что 37-летний водитель был в состоянии алкогольного опьянения. Как выяснилось, ранее жителя села Пришиб Калачеевского района уже лишали прав за вождение в пьяном виде.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.