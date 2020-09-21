Сотрудница Сбербанка из Воронежа прошла в полуфинал конкурса «Мисс офис – 2020»

В этом году в одиннадцатый раз за корону и звание самой обаятельной и привлекательной поборются офисные сотрудницы из России и зарубежья. Более ста претенденток мечтают о том, что именно их ждет звание «Мисс офис – 2020». В полуфинал конкурса красоты прошла и участница от Воронежа - Виктория Чунихина, помощник управляющего головным отделением Центрально-Черноземного банка ПАО Сбербанк.

- Наше отделение обеспечивает бесперебойное обслуживание клиентов банка на территории всей области. На мне, как на помощнике, лежит ответственность за информационное взаимодействие руководителя с клиентами и партнерами, рассмотрение и координация обращений, ответы на запросы органов власти, подготовка аналитики и докладов для участия руководителя в деловых мероприятиях, - рассказывает о своих обязанностях конкурсантка.

Кроме того, Виктория Чунихина активно участвует в проектной работе команды Центрально-Черноземного банка. Чтобы всегда оставаться в тонусе, девушка, как признается сама, живет по принципу: «Обучение длиною в жизнь».

- Слежу за изменениями в финансовой и экономической среде. Вперед меня ведет неумолимое желание развиваться, проживать новые ощущения во всем. А энергию для своих побед я получаю на теннисном корте. Люблю жизнь и стараюсь насладиться каждым ее мигом, иногда запоминая, а иногда - с помощью объектива фотокамеры, - отмечает Виктория. - Я верю в то, что современной женщине по силам сочетать успешную карьеру, гармонию личности, внешнюю красоту и теплоту души. Участницы конкурса «Мисс офис – 2020» подтверждают это своим примером. Именно по этому я одна из них.

Поддержать своим голосом Викторию Чунихину можно будет с 25 сентября по 15 октября включительно - в это время на официальном сайте конкурса пройдет интернет-голосование, по результатам которого участницы смогут попасть в заветную тридцатку финалисток.

Отметим, что победительница конкурса получит главный приз – два миллиона рублей, а также роскошную непереходящую корону и возможность стать лицом рекламной кампании. Остальных участниц также ждут ценные призы.