В одном из дворов Воронежа иномарка наехала на коляску с младенцем

стоп-кадр с видео

Во дворе Никитинской, 16а около трех часов дня в субботу иномарка наехала на коляску. Запись с камер видеонаблюдения опубликовала в городском сообществе «Мой и твой Воронеж» 20 сентября молодая мамочка. На видео видно, как из арки повернула KIA Sportage и зацепила детскую коляску.

- Я направлялась в арку дома, где находятся подъезды. Увидела машину и попыталась свернуть, ведь ехать там машине невозможно. Но мужчина, видя меня, продолжил движение, и колеса коляски оказались под капотом! После наезда он даже не вышел из машины и сказал, что есть тротуары. Впереди у мужчины сидел ребенок! - написала в соцсетях мамочка.

Перепуганная женщина не вызывала полицию. Ребенок не пострадал.

Напомним, в середине августа на улице Ворошилова «пятерка» сбила женщину с коляской, четырехмесячная девочка умерла в больнице спустя два дня после аварии.