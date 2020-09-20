Платоновскую премию-2020 вручили худруку Воронежского камерного театра

20 сентября на Платоновском фестивале прошла церемония вручения очередной Платоновской премии. В этом году ее присудили худруку Камерного театра и Платоновского фестиваля Михаилу Бычкову.

Лауреата поздравили артисты и зрители Камерного. Награду вручил губернатор Александр Гусев.

- В последние дни наш город раскрашен яркими красками Платоновского фестиваля. Это ещё одно подтверждение того, что искусство способно преодолеть не только время, но и трудные обстоятельства. К слову, обстоятельства последнего полугода доставили нам всем немало хлопот, а кому-то и серьезных проблем. Но я надеюсь, что вы справляетесь со всеми трудностями также эффективно, как дирекция Платоновского фестиваля, которая смогла организовать такое замечательное событие, - отметил глава региона. - Конечно, наибольшая нагрузка в подготовке Платоновского фестиваля легла на плечи художественного руководителя Михаила Бычкова. И он заслуженно получает Платоновскую премию не только за свои организаторские способности, но и за все свои достижения в сфере культуры и искусства. А именно Михаил Бычков награждается за создание новаторского театра и фестивального движения на родине Андрея Платонова.

Михаил Владимирович был очень тронут.

- Благодарю за столь высокую оценку того, что я сделал. Эта формулировка («за создание новаторского театра и фестивального движения на родине Андрея Платонова») для меня очень важна и необычна. Она отражает то, чем я занимаюсь в последние 30 лет в Воронеже, и напрямую касается того, что я делаю как творческий человек, как художник, - сказал Бычков. - Причём это Платоновская премия. Значит в ней есть какая-то своя особенность, которая присутствует во всем, с чем связано имя Андрея Платонова. Скажу честно, для меня это уже не первая премия в моей жизни. Но для меня лично эта премия связана с «художнической» совестью и гражданской ответственностью. Я воспринимаю это событие как очень важный этап в своей жизни. Потому что эта премия станет для меня точкой отчёта, с которой я буду сверять свою работу и как режиссёр, и как руководитель театра, и как один из организаторов Платоновского фестиваля, да и просто как гражданин и патриот своей страны. В общем, я буду стараться изо всех сил!