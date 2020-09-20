Мошенник обманул воронежского таксиста на 120 тысяч, представившись полицейским

В Воронеже 29-летний таксист попался на уловку мошенника, представившегося по телефону полицейским. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Местному таксисту ночью позвонил неизвестный и попросил доставить ему продукты. Телефонный мошенник при этом представился человеком, работающим в правоохранительных органах. И дал указания привезти заказ по указанному адресу.

После того, как мужчина закупил продукты, он перезвонил лже-полицейскому. Злоумышленник предложил перевести ему деньги за покупку на банковскую карту. После этого таксист сообщил ему реквизиты и личные данные. А через какое-то время его счет опустел на 120 тысяч рублей.

Потерпевший обратился в дежурную часть ОП №5 УМВД Воронежа. Ведется следствие.

Всего за сутки правоохранителями было зарегистрировано девять фактов мошенничества. Воронежцы лишились 1,1 млн рублей.