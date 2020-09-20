В Воронеже задержали саратовских воров-рецидивистов

В Воронеже задержали ранее судимых жителей Саратовской области за кражи из гаражей и подсобных помещений. Об этом сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД.

Известно, что двое мужчин 43-х и 32-х лет «орудовали» в областном центре по ночам. Они подбирали ключи к гаражам воронежцев и подсобным помещениям. Выносили автомобильные колеса в сборе, инструменты и другие технические средства. О взломах и пропажах было несколько заявлений в дежурную часть отдела полиции № 8 УМВД России в сентябре этого года.

Правоохранители вычислили налетчиков по записям с камер видеонаблюдения. Они установили, что неизвестные выезжали на автомобиле ВАЗ-2114. Также оперативно были установлены их личности и местонахождение. Полицейские задержали воров на территории Ленинского района.

Злоумышленники признались в том, что в Воронеж приехали для воровства. Похищенное имущество они перевозили на автомобиле и сдавали в ломбарды. А деньги тратили на личные нужды. Ущерб, причиненный потерпевшим, составил более 100 тысяч рублей. Правда, мужчинам удалось сбыть не все. Часть имущества было у них изъято.

В данный момент подозреваемые находятся в СИЗО. В отношении их возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Им грозит до пяти лет лишения свободы.