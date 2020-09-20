В Воронеже в лобовом столкновении двух иномарок пострадали 4 человека

Фото с сайта ГУ МВД по Воронежской области

В Воронеже лоб в лоб столкнулись две иномарки – Daewoo Nexia и Mazda 3. Авария произошла у дома №136 на улице Димитрова в субботу, 19 сентября, в 22:10 субботы. Как сообщили в пресс-службе управления МВД по региону, погибших, к счастью, нет.

В ДТП пострадали четыре человека. За рулем Daewoo Nexia находился 40-летний воронежец. Он ехал по улице Ильюшина со стороны Монтажного проезда. Направлялся в сторону улицы Изыскателей. Автовладелец решил совершить запрещенный маневр. Выехал на «встречку» и нос к носу столкнулся с другим авто «Мазда 3» – Mazda 3.

В результате пострадал сам водитель Daewoo Nexia и его пассажир, мужчина 38 лет. Тоже житель Воронежа. А также два пассажира «Мазда 3» - 40-летние мужчина и женщина. Все четверо доставлены в больницу.

Правоохранители проводят проверку.

Напомним, вчера также в Лискинском районе произошла крупная авария. В результате жуткого столкновения четверо погибли на месте, еще один пассажир скончался в больнице. Сегодня стало известно, что за рулем иномарки, в которую врезалась «десятка», находился сотрудник местного отдела транспортной полиции.