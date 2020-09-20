В Воронеже объявили предупреждение о заморозках до -2

В Воронежской области ожидаются заморозки. Они могут быть ночью и утром в понедельник, 21 сентября. О «штормовом предупреждении» информацию передали специалисты ГУ МЧС России по региону в воскресенье, 20 сентября. Они ссылаются на региональный гидрометеоцентр.

Уточняется, что температура на поверхности почвы местами по области может опуститься до -2 градусов по Цельсию.

Какие районы области будут подвержены резкому похолоданию – неизвестно. Но ранее метеорологи предупредили воронежцев о том, что в начале недели теплая погода будет днем – до 20-22 градусов выше ноля. А вот ночью столбики термометров резко упадут в минус.