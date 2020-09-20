Глава Воронежа поздравил ветерана Ивана Осадчука со званием Почетного гражданина города

Иван Осадчук встретил главу города в парадном кителе, увешанном орденами и медалями Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

19 сентября в Воронеже отметили 434 годовщину со Дня основания города. По традиции в этот день прошло чествование Почетных граждан города: ими стали ветеран Великой Отечественной войны, защитник Воронежа Иван Николаевич Осадчук и заведующий пульмонологическим отделением облбольницы №1 Наталья Эдуардовна Костина.

Иван Николаевич, которому исполнилось 104 года, не смог прийти на официальную церемонию, однако мэр Вадим Кстенин решил в тот же день лично поздравить ветерана с присвоением самого высокого звания Воронежа. Иван Осадчук встретил главу города в парадном кителе, увешанном орденами и медалями, и в бодром расположении духа.

- В Воронеже нет более высокой награды, чем звание Почетный гражданин города, и для меня большая честь вручать вам ее сегодня лично, - отметил мэр. - Для всех вы пример для подражания. Вы столько людей спасли за свою жизнь, что это дорого стоит. Спасибо за ваш труд и подвиг! А мы будем делать все возможное, чтобы Воронеж, который вы защищали, становился лучше и красивее.

Иван Николаевич в разговоре с главой города поделился и секретом своего долголетия: Не пить, не курить и быть верным своей супруге Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Иван Осадчук рассказал, что, окончив фельдшерско-акушерскую школу в Каменец-Подольске, проходил срочную армейскую службу в Карельской АССР, а затем - на Дальнем Востоке. Работал в районной больнице поселка Смотрич Хмельницкой области. А в 1941 году ушел добровольцем на фронт - спасал раненых солдат в самом пекле передовой. Сам же ветеран был несколько раз тяжело ранен, в том числе в ходе боев за Воронеж, но каждый раз возвращался в строй.

Иван Николаевич в разговоре с главой города поделился и секретом своего долголетия: «Не пить, не курить и быть верным своей супруге. В своей жизни я и стакана водки не выпил. Даже на передовой». Вадим Кстенин пожелал Ивану Осадчуку и его семье доброго здоровья, сил и бодрости духа.