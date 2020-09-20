В Воронеже мощно горит строительный мусор на набережной

Фото из группы ВКонтакте Мой и твой Воронеж

Пожар произошел сегодня днем, 20 сентября, в Воронеже на Спортивной набережной, в районе гребной базы. Об этом сообщили «КП» очевидцы случившегося. Черный дым валит в центре города и виден из окон многоэтажек других районов.

В ГУ МЧС по региону нам пояснили, что сообщение о пожаре в ведомство поступило в 11.29. На место тут же выехали два отделения пожарной части.

Как оказалось, загорелся бытовой и строительный мусор на Спортивной набережной. Он дает огромные клубы черного дыма.

– Площадь возгорания составляет порядка 30-50 квадратных метров. Сейчас пожарные ликвидируют огонь, – сообщили в ГУ МЧС.

О пострадавших не сообщается.