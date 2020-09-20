В Воронежской области еще 158 человек заразились коронавирусом

Фото из архива КП Фото: Артем КИЛЬКИН

В Воронежской области в воскресенье, 20 сентября, официально подтвержден диагноз коронавируса еще у 158 человек. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Это максимальный суточный прирост по региону. Его зафиксировали за последние несколько недель. По последним данным, с начала пандемии новую инфекцию обнаружили у 16414 человек в области. Днем ранее коронавирусом заболел 151 человек.

При этом выздоровели за сутки всего 13 жителей. Всего с марта по области COVID-19 переболели уже 15138 пациентов. От различных осложнений, вызванных COVID-19 167 человек. Новых летальных случаев в регионе не зафиксировано.

Напомним, ранее региональный оперштаб объяснял резкий скачек заболеваемости тем, что осенью многие жители региона вернулись из отпусков, а школьники сели за парты. Кроме того, Роспотребнадзор сообщил об увеличении количества тестирований.