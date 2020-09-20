Под Воронежем водитель «Лады Приора» врезался в мопед: пострадали двое подростков

В Воронежской области в столкновении «Лады Приора» и мопеда «Бест» пострадали 13-летние подростки. Авария произошла 19 сентября вечером, в 20.35 часов в рабочем поселке Перелешинский в Панинском районе. Об этом сообщили в ГУ МВД по региону.

Автомобиль «Лада Приора», которым управлял 20-летний местный житель, ехал по дороге у дома № 7 по улице Заводская. По предварительным данным, он не предоставил преимущество в движении мопеду «Бест» и влетел в него. В результате пострадали два 13-летних подростка. Один был водителем мопеда, второй его пассажир.

Молодые люди госпитализированы с травмами различной степени тяжести. Водитель автомобиля не пострадал. По факту аварии правоохранители проводят проверку.

Всего в Воронежской области за сутки зарегистрировано 119 ДТП. В 7 ДТП травмы различной степени тяжести получили 12 человек, 5 погибло.

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