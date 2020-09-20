В начале рабочей недели потеплеет в Воронежской области

Погода порадует жителей региона в начале новой рабочей недели Фото: Евгения ГУСЕВА

Наконец-то потепление ожидается в Воронежской области. Погода порадует жителей региона в начале новой рабочей недели. Постепенно начнем готовится к бабьему лету. Прогноз на понедельник и вторник дали синоптики Воронежского гидрометцентра 2о сентября.

Однако не стоит забывать теплые вещи, если вечером будете возвращаться с работы или планируете погоду. К ночи значительно холодает, даже до заморозков.

Итак, 21 сентября, в понедельник, в Воронеже ночью температура опустится до +4. Зато днем можно погреться под лучами осеннего солнышка. Обещают до +22. Весь день сухо, преимущественно солнечно, ветер западный, 4-9 м/с.

Во вторник 22 сентября в районах ожидается переменная облачность и без осадков. Ночью от 0 до +5. Кое-где местами заморозки до -2. Днем воздух прогреется до 15-20 градусов.

Ранее синоптики рассказали, когда к нам придет бабье лето.