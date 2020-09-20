В Воронеже коммунальщики устранили аварию за 8 часов

Фото РВК-Воронеж

Вода в дома к жителям Левого берега Воронежа стала возвращаться ближе к ночи. Крупную коммунальную аварию, случившуюся днем 19 сентября, устранили поздно вечером, – рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж».

Напомним, на водоводе образовался прорыв возле улицы Новосибирской. Несколько улиц – Небольсина, Менделеева, Костромская, Путилина, Цимлянская, Цимлянский переулок остались без воды, а также нескольких домов четной стороны улицы Новосибирской.

Ремонтные работы частично велись на проезжей части. К месту повреждения специалистам приходилось «добираться» вручную.

Как выяснилось, авария случилась на стальном водоводе диаметром 400 мм. Причиной стал свищ на трубе. Сейчас ее герметичность восстановлена.

– К ликвидации последствий утечки было привлечено шесть единиц техники, в том числе два экскаватора, гидромолот и мобильная откачивающая станция, – прокомментировали в пресс-службе водоканала.

В 18:15 воду открыли, начали заполнение водовода. Ремонтники справились с аварией за восемь часов. На проезжей части в ближайшее время восстановят дорожное покрытие.