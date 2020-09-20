На оперном концерте Платоновского фестиваля заменили солиста из-за заболевшего артиста

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

20 сентября на Платоновфесте пройдет концерт "Звезды мировой оперы". В театре оперы и балета выступит Ольга Перетятько (сопрано), партнером которой станет Григорий Шкарупа (бас), солист Берлинской государственной оперы и приглашенный солист Большого театра. Он заменит ранее заявленного Владислава Сулимского, который вынужден был отказаться от выступления из-за внезапной болезни.

Григорий Шкарупа - лауреат многочисленных международных конкурсов, его манера исполнения и запоминающийся голос открывают новые грани великих классических оперных произведений. Артист окончил хоровое училище имени Глинки и Санкт-Петербургскую государственную консерваторию имени Римского-Корсакова. В 19 лет дебютировал на сцене Мариинского театра в Санкт-Петербурге, гастролировал в Испании, Израиле, Германии и Литве. С 2015 года солист Берлинской государственной оперы, где исполнил партии Зарастро («Волшебная флейта»), Спарафучиль («Риголетто»), Базилио («Севильский цирюльник»), Мазетто («Дон Жуан») и другие.

В программе концерта - увертюры, арии и дуэты из классических опер. Артисты выступят в сопровождении Воронежского академического симфонического оркестра под управлением Игоря Вербицкого.