В Воронеже поймали серийных похитителей велосипедов

В августе и сентябре в полицию обратились несколько жителей Центрального и Коминтерновского районов, у которых увели "железных коней". В общей сложности ущерб, причиненный потерпевшим, составил около 100 тысяч рублей.

По записям камер видеонаблюдения, расположенных вблизи от мест совершения угонов, полицейские установили, что велосипеды похищали преимущественно ночью из подъездов многоквартирных домов путем повреждения замка-троса.

Задержали 18-летнего воронежца, ранее судимого за аналогичное преступление, и его 14-летнего знакомого.

В отделе полиции задержанные признались, что сдавали похищенные велики в ломбарды, а деньги тратили на личные цели.

Сотрудники полиции изъяли часть похищенного, а также залоговые билеты из ломбардов.

Правоохранители установили причастность подозреваемых к совершению семи угонов. Им грозит до пяти лет лишения свободы.