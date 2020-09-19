В Воронеже поздравили новых почетных граждан

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19 сентября, в День города, поздравили новых почетных граждан Воронежа. Правда, из-за ограничений в связи с коронавирусом церемония награждения прошла не на главной площади, а в зале Дома правительства.

В 2020 году высокого звания удостоили заведующую пульмонологическим отделением Воронежской областной клинической больницы № 1 Наталью Костину, ее поздравил губернатор, и участника Великой Отечественной войны, участник освобождения Воронежа, подполковника запаса Ивана Осадчук. Правда, по состоянию здоровья Иван Николаевич не смог прибыть на торжественную церемонию, ему награду вручили дома.

Памятный знак «Воронеж – город воинской славы», которым тоже по традиции награждают в День города, вручили ветерану Евгению Воробьеву, Герою России Юрию Анохину, ветерану труда Фаине Блинчевской, главному врачу и заместителю главврача больницы № 8 Станиславу Попову и Наталье Сорокиной.

Также в этот день почетную государственную награду - медаль «За любовь и верность» - вручили трем воронежским семьям, прожившим в официальном браке более 25 лет: Нине и Виктору Гудым, Наталье и Михаилу Хуторецким, а также Наталье Шевченко и Алексею Иванникову.