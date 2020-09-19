В День города в Воронеже несколько улиц остались без воды

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Днём 19 сентября произошла коммунальная авария на Левом берегу. На водоводе в районе улицы Новосибирской образовался прорыв. Без воды остались жители улиц Небольсина, Менделеева, Костромской, Путилина, Цимлянской, Цимлянского переулка, а также нескольких домов четной стороны улицы Новосибирской.

- Ремонтные работы частично ведутся на проезжей части. Из-за близости сопутствующих коммуникаций невозможно в полной мере задействовать спецтехнику, к месту повреждения приходится «добираться» вручную. Кроме того, необходимо вывозить грунт в непростой дорожной обстановке. И это влияет на продолжительность работ, – рассказали в пресс-службе «РВК-Воронеж».