В Воронеже стартовал проект по развитию внутреннего туризма «Прошагай город»

Первый маршрут, который был проложен в рамках проекта в нашем городе, называется «Незнакомый Воронеж» Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

19 сентября, в День города, в Воронеже состоялось первое мероприятие общероссийского проекта «Прошагай город». Участники смогли открыть для себя исторические объекты, знаковые места и даже некоторые загадки прошлого. Все достопримечательности путники отмечали на картах сервисов Яндекс и Google, а также оставляли отзывы и фотографии, чтобы всем желающим повторить маршрут было легче ориентироваться.

Чем больше будет информации о туристском потенциале Воронежа, в том числе на подобных общедоступных сайтах, тем активнее будет развиваться внутренний туризм. Проект «Прошагай город» стартовал в феврале 2019 года при поддержке Фонда развития моногородов, ВЭБ. РФ и Российского экспортного центра совместно с компанией Google. Активисты уже прошли 162 моногорода. На очереди города-миллионники!

Все достопримечательности путники отмечали на картах сервисов Яндекс и Google, а также оставляли отзывы и фотографии Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Первый маршрут, который был проложен в рамках проекта в нашем городе, называется «Незнакомый Воронеж». Его разработали в Туристско-информационном центре. Участники в сопровождении ведущей мероприятия Марины Шевченко стартовали от здания «Дома со львами», расположенного по проспекту Революции, 27, прошли мимо памятника фронтовому почтальону, посетили Площадь Победы, улицы Пятницкого и Алексеевского, Аллею архитекторов, сквер «Ученых» и завершили свой путь в Кольцовском сквере.

По результатам мероприятия на онлайн картах города должен появиться данный маршрут - так что «Незнакомый Воронеж» будет доступен всем для самостоятельного прохождения.