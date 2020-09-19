Воронежский «Факел» в первом матче с новым главным тренером разгромил «Чертаново»

Все началось с классного гола Романа Акбашева со штрафного. Фото: Твиттер ФК "Факел".

Приход Олега Василенко на пост главного тренера, похоже, эмоционально раскрепостил футболистов «Факела». А определенный уровень мастерства у них и так был. В сумме все это дало первую крупную победу «Факела» в сезоне. Да еще и в гостях у «Чертаново» в Москве.

При этом по первому тайму сказать о подавляющем преимуществе воронежцев было нельзя. Опасных моментов соперники создали примерно поровну, причем мало. Однако уже в добавленное к первой половине матча время классный удар со штрафного получился у Романа Акбашева – 1:0.

И уже второй тайм «Факел» провел несравнимо более уверенно. А тут еще хозяева не воспользовались хорошим шансом на 59 минуте – из убойной позиции удар получился чуть неточным. Воронежцы за это достаточно быстро наказали. Андрей Никитин, продемонстрировав хороший дриблинг, и ударил что надо в дальний угол – 2:0. Случилось это на 68 минуте.

«Факел» не сбавил обороты. На 79 минуте передачу Владислава Мастерного замкнул Илья Мазуров, оставшийся один перед пустыми воротами. 3:0 – первая крупная победа «Факела» в этом сезоне. Воронежская команда набрала 10 очков и перебралась на 17 место.

В следующем матче в Воронеже 23 сентября «Факел» встретится с томской «Томью». У сибиряков чемпионат пока складывается совсем неудачно – 21 место и всего два очка в активе. Так что у наших футболистов есть хороший шанс победить и выбраться из зоны вылета. Матч начнется в 19.00.