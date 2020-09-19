В Воронеже в честь дня города и 100-летия летной академии прошло авиашоу

. Фото: Кирилл Мишин

19 сентября на Адмиралтейской площади отметили 100-летия Военно-воздушной академии имени профессора Николая Жуковского и Юрия Гагарина. Празднование началось с торжественного построения личного состава и продолжалось военно-патриотической акцией «11 лет на службе Отечеству».

. Фото: Кирилл Мишин

Ровно в полдень началось авиашоу пилотажных групп ВКС РФ. Над Адмиралтейской площадью пролетели «Русские витязи» и вертолёты «Беркуты». За шоу с восхищением наблюдали тысячи людей. Представление длилось более получаса, за это время пилоты показали несколько разных фигур высшего пилотажа, в том числе: «пирамида» в составе 6 самолетов, «ромб» в составе 4 самолетов, встречный пилотаж в составе двух СУ-35 и одиночный высший пилотаж на режиме сверхманевренности.

. Фото: Кирилл Мишин

Завершилось шоу показательным выступлением вертолетов «Беркуты», которые восхитили зрителей выпуском тепловых ловушек.

В 13:00 на Советской площади выступили творческие коллективы, а в 14.00 прошел праздничный концерт в Воронежском концертном зале.